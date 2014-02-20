Уповноважений Президента з прав дитини подав у відставку

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Подав заяву про звільнення у зв’язку з неможливістю виконувати свої посадові обов’язки», - написав Павленко.

Він зазначив, що категорично засуджує насильство з боку спецпризначенців проти мирних демонстрантів, молоді, студентів та дітей.

«Досі робив усе від мене залежне, використовуючи усі можливості, щоб забезпечити гідне ставлення та дотримання прав дітей-учасників протестів або втягнутих у конфлікт, які сьогодні здобувають свій життєвий досвід на барикадах», - додав Павленко.

За його словами, з сьогоднішнього дня він продовжить цим займатися цим як громадянин України.