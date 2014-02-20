Уповноважений Президента з прав дитини подав у відставку
15:29, 20 лютого 2014Політика
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Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко подав заяву про звільнення.
Павленко подав у відставку
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Подав заяву про звільнення у зв’язку з неможливістю виконувати свої посадові обов’язки», - написав Павленко.
Він зазначив, що категорично засуджує насильство з боку спецпризначенців проти мирних демонстрантів, молоді, студентів та дітей.
«Досі робив усе від мене залежне, використовуючи усі можливості, щоб забезпечити гідне ставлення та дотримання прав дітей-учасників протестів або втягнутих у конфлікт, які сьогодні здобувають свій життєвий досвід на барикадах», - додав Павленко.
За його словами, з сьогоднішнього дня він продовжить цим займатися цим як громадянин України.
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