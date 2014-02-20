Меркель запропонувала Януковичу посередництво ФРН і ЄС на переговорах з опозицією
Канцлер ФРН Ангела Меркель у четвер зателефонувала президенту України Віктору Януковичу і запропонувала йому посередництво Німеччини і ЄС у переговорах з опозицією, повідомив журналістам офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
"Канцлер ФРН заявила про готовність ЄС, Німеччини й інших партнерів підтримати переговори уряду з опозицією. Вона настійно закликала українського президента прийняти цю пропозицію. Будь-яке затягування часу розпалюватиме конфлікт і приховує у собі серйозний ризик", - підкреслив Зайберт, якого цитує РІА «Новости».
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Зайберт зазначив, що Меркель різко засудила кровопролиття, жертвами якого стали кілька десятків чоловік. "Всі сторони повинні невідкладно відмовитися від насильства і дотримуватися досягнутої домовленості про перемир'я. Головна відповідальність за це лежить на керівництві країни", - заявив офіційний представник уряду ФРН.
"Тільки переговори із швидким, відчутним результатом у формуванні уряду і конституційній реформі дають шанс до довгострокового розв’язання конфлікту", - додав Зайберт.