Меркель запропонувала Януковичу посередництво ФРН і ЄС на переговорах з опозицією

"Канцлер ФРН заявила про готовність ЄС, Німеччини й інших партнерів підтримати переговори уряду з опозицією. Вона настійно закликала українського президента прийняти цю пропозицію. Будь-яке затягування часу розпалюватиме конфлікт і приховує у собі серйозний ризик", - підкреслив Зайберт, якого цитує РІА «Новости».

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Зайберт зазначив, що Меркель різко засудила кровопролиття, жертвами якого стали кілька десятків чоловік. "Всі сторони повинні невідкладно відмовитися від насильства і дотримуватися досягнутої домовленості про перемир'я. Головна відповідальність за це лежить на керівництві країни", - заявив офіційний представник уряду ФРН.

"Тільки переговори із швидким, відчутним результатом у формуванні уряду і конституційній реформі дають шанс до довгострокового розв’язання конфлікту", - додав Зайберт.