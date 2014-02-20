Тігіпко поставив свої фінанси вище людського життя - Міщенко

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати шукали по всій будівлі Верховної Ради регіонала Сергія Тігіпка і його групу депутатів.

На засідання парламенту , на якому зібралося 227 депутатів, щоб прийняти необхідні рішення для стабілізації ситуації в країні, він так і не з'явився.

Нагадаємо, народний депутат від Партії регіонів Сергій Тігіпко заявив про необхідність негайної відставки спікера Верховної Ради Володимира Рибака. На думку Тігіпка, Рибалка втратив контроль над ситуацією в країні. Регіонал запропонував обрати на посаду голови парламенту представника опозиції.

Крім того, він заявив, що слід негайно обрати главу уряду, якого підтримають усі політичні сили, і створити депутатську комісію із розслідування всіх порушень, які призвели до людських жертв.