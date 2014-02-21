У Вінниці бійців «Беркуту» місцеві жителі пропустили через коридор ганьби

Як передає кореспондент УНІАН, біля місця їх постійного розташування спецпризначенців зустріли більше тисячі вінничан, які тримали державні прапори України та запалені свічки. Також активісти принесли поминальний вінок.

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Люди утворили живий коридор біля вході і з вигуками «Ганьба!»» та «Вбивці!» запустили їх на територію за місцем дислокації. Коли «беркутівці» йшли живим коридором, люди кидали в них копійки вигукуючи: «За скільки ви продалися, аби стріляти в невинних людей?».

Коли бійці зайшли на територію, активісти залишили перед входом поминальний вінок і свічки.

На місце події приїхав керівник Управління МВС у Вінницькій області Олег Школьний і почав заспокоювати людей, просити щоб вони розходились. Але люди вимагали, щоб «беркутівці» повернулися і попросили вибачення. У відповідь на ці заклики, Школьний дав слово, що він особисто, разом з керівником підрозділу «Беркут» та самими силовиками, вийдуть завтра о 12.00 на Площу Театральну до усіх вінничан.