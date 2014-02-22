У ВР готують проект постанови про ліквідацію «Беркута» - Тягнибок

У Верховній Раді готується проект постанови про ліквідацію спецпідрозділу МВС «Беркут».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок на засіданні парламенту.

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Він зазначив, що має бути ліквідовано цей спецпідрозділ і сформовано «справді народну патріотичну структуру, яка буде виконувати відповідальні завдання».