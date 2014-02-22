“Паломництво” до резиденції Януковича «Межигір'я» продовжується
Люди продовжують прибувати до резиденції Президента України Віктора Януковича «Межигір'я».
Як передає кореспондент УНІАН, біля центрального входу підприємці організували прокат велосипедів, оскільки територія «Межигір'я» дуже велика і пішки його обійти можна не менш ніж за 2-3 години.
Також активісти Майдану привезли з собою чай та бутерброди, які пропонують всім бажаючим на вході до «Межигір'я».
У резиденції, крім сучасного дуже дорого ландшафтного дизайну та споруд, є також зоопарк, ферма і теплиця.
В зоопарку знаходяться як звичайні олені, барани, косулі, які проживають в Україні, так і екзотичні з Кавказу, Ірану. Також є екзотичні птахи, страуси, павліни. Є також дрофи, які мешкають в південних степах України. Крім того, у клітках живуть дикі кабани.
На закритій фермі живуть кози, корови, а в теплиці ростуть помідори та інші овочі. Також там є екзотичні рослини - різного виду пальми.
Як повідомлялося, на території «Межигір`я» відсутні господарі, туди пропускають журналістів та всіх охочих.
Люди масово заходять і прогулюються територією резиденції.
Будівлі на території «Межигір'я» зачинені. Люди фотографують інтер'єр будівель через вікна.
В цілому панує атмосфера перемоги та захоплення красою резиденції.