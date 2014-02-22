У Миколаєві повалили пам'ятник Леніну (фото)

18:36, 22 лютого 2014
Політика
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У Миколаєві на головній площі тільки що звалили пам'ятник Володимира Леніна.

Ленина в Николаеве больше нет / nikvesti

Про це повідомляє кореспондент НикВестей з місця подій. 

За його словами, після того, як комунальникам не вдалося підняти краном пам'ятник, його просто зіштовхнули автомобілем з постаменту, в результаті чого у Леніна відвалилася голова. 

Активісти відразу ж залізли на пам'ятник і заспівали гімн України. Після цього на місце пам'ятника встановили державний прапор України.

Залишки пам'ятника миколаївці розбирають. 

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