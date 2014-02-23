У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення політв'язнів

Як повідомляється на веб-сайті парламенту, відповідний проект постанови №4202 було внесено до Верховної Ради 23 лютого.

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Тексту проекту постанови та інших супровідних документів на сайті Верховної Ради поки що відсутній.