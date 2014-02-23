У Росії вже відреагували на скасування «мовного закону»

Як передає власний кореспондент УНІАН уФ, про це журналістам у Москві сказав голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький.

«Сподіваюся, що цей негативний крок не ускладнить нашої співпраці з майбутнім коаліційним урядом України. І вестися ця співпраця, безумовно, буде російською мовою», - сказав Слуцький.

Він наголосив, що скасування регіонального статусу для російської мови – негативний сигнал, і це може призвести до звуження російськомовного, зокрема освітнього, простору в Україні.

Слуцький заявив, що таке рішення «спонукає нас увійти до співпраці, причому найпрактичнішим чином, з кожною сім'єю в Україні, яка не хоче відриватися від російської мови і від російського світу, щоб діти в цих сім'ях могли здобути освіту і розмовляти російською мовою».

Водночас він відзначив, що про конкретні кроки говорити поки що рано, вони будуть вироблені найближчими днями.

«Але, все ж таки сподіваюся на можливість зворотного кроку до повернення російській мові її статусу в Україні», - сказав Слуцький.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада ухвалила Закон «Про визнання таким, що втратив дію, Закону України «Про засади державної мовної політики» (№5029-VI від 3 липня 2012 року).

Цей закон набуває чинності з дня його публікації.

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що Закон “Про засади державної мовної політики” суперечить Конституції України, положенням Європейської хартії регіональних або міноритарних мов і ухвалений Верховною Радою з грубим порушення процедури, встановленої Конституцією і законами України.

Крім того, наголошується, що закон було ухвалено і він набув чинності нелегітимно.

Закон було підготовлено з метою відновити дію Конституції в частині, яка визначає статус української мови як державної і гарантує вільний розвиток мов національних меншин, привести законодавство України у відповідність з нормами міжнародного права в мовній сфері та з метою недопущення дії нелегітимного законодавчого акту.

Довідка УНІАН. 3 липня 2012 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про принципи державної мовної політики», розроблений депутатами від Партії регіонів Вадимом Колесніченком і Сергієм Ківаловим.

Ухвалення цього закону викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон ухвалено з істотними порушеннями.

Закон дозволяв використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в цьому регіоні розмовляє не менш як 10% жителів.

10 серпня 2012 року закон набув чинності.

З 10 серпня 2012 року ряд міських і обласних рад прийняли рішення про надання російській мові статусу регіональної.