У Керчі мітингувальники зірвали український прапор з мерії і повісили російський

З ранку на мітинг зібралося близько 200 осіб. Незабаром кількість людей на площі стала швидко збільшуватися. З'явилися Георгіївські прапори, прапор партії «Русское единство», пише kerch.com.ua.

Мітингувальники розгорнули плакати «Ганьба інтервенції», «Немає майдаунам», «Беркут герої», «Крим за мир!», «Фашизм не пройде!».

Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих у Києві співробітників міліції і стали обговорювати можливість переміщення до виконкому щоб там поставити російський прапор.

Зібравшись біля центрального входу будівлі міськвиконкому, мітингувальники почали скандувати «Керч-Крим! Ми хочемо до Росії!». До людей вийшов мер міста Олег Осадчий і спробував їх вгамувати, але його заглушили криками «Росія!».

Мер не погоджується повісити прапор на будівлі виконкому і просить людей заспокоїтися і не робити цього. Натовп у відповідь звинувачує його у зраді. «Це територія України, Криму. Ось вам прапор Криму», - каже мер.

Організатор мітингу теж намагається заспокоїти натовп: «Якщо ми повісимо прапор на виконком, стане виконком російським? Немає!» Людей дуже багато, вони не чують, кричать.

У підсумку люди самі спустили прапор України з флагштока і приносять прапор Росії. Їм перешкоджає мер, міліція, деякі люди, жінки. Прапор України то спускають, то піднімають. У флагштока метушня. Пішли заворушення. Міліція обступає кільцем. Прапор України зірвали з флагштоку. Люди тиснуть на міліцію, яка вибудовується в кільце навколо флагштока.

В результаті мітингувальникам вдалося на одному флагштоці підняти прапор Криму і Росії.