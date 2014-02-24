На розі Липської та Інститутської розбирають барикади влади
13:13, 24 лютого 2014Політика
0 0
У центрі Києва на розі вулиць Липської та Інститутської розбирають бетонні барикади, які під час протистоянь минулого тижня були встановлені тодішньою владою
У Києві почали розбирати барикади силовиків / ФБ Ілля Власюк
Як передає кореспондент УНІАН, автокран вантажить бетонні блоки на самоскид, який вивозить їх із центру міста.
На Майдані Незалежності, на вулицях Грушевського, Інститутській та Хрещатику люди продовжують нести квіти в пам'ять загиблих учасників Майдану.
Читайте такожВулицю Інститутську хочуть перейменувати на честь Небесної сотні На Інститутській біля готелю “Україна”, де загинуло більше за все людей, активісти Майдану виставили щити, пробиті снайперськими кулями.
Також сліди від куль є на ліхтарних стовпах на вулиці Інститутській. Помітно, що стріляли з потужної зброї, оскільки кулі пробили у декількох місцях металеву основу ліхтарного стовпа товщиною близько 5 мм.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter