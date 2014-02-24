Новим головою Сумської облради обрано Клочка

Як передає кореспондент УНІАН, за його кандидатуру в таємному режимі проголосували 76 із 78 присутніх на сесії депутатів.

Також депутати присвоїли йому другий ранг посадової особи органів місцевого самоврядування в межах першої категорії.

Клочко — член партії ВО “Батьківщина”, свого часу очолював обласну організацію політичної партії “Фронт змін”.

Як повідомляв УНІАН, колишній голова Сумської облради, член ПР Геннадій Михайлено написав сьогодні заяву про складення повноважень та вихід на пенсію.