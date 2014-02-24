Тимошенко після саміту ЄНП поїде в клініку «Шаріте»
20:29, 24 лютого 2014Політика
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У неділю, 23 лютого, відбулася телефонна розмова Юлії Тимошенко з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Тимошенко відправиться на лікування / Reuters
Про це повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина».
Зокрема, під час телефонної розмови Меркель побажала Тимошенко найшвидшого одужання та запропонувала провести лікування у клініці «Шаріте». Тимошенко прийняла пропозицію Меркель. Вона планує відвідати саміт Європейської народної партії, а після цього поїде до «Шаріте» для негайного лікування, йдеться в повідомленні.
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