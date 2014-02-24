На Київщині горів будинок сина Симоненка - джерело в МВС

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Співрозмовник агентства повідомив, що на місце прибули пожежні підрозділи.

"Будинок, який загорівся знаходиться не в Горенці,а в Гостомелі і належить синові Петра Симоненка", - сказав він.

Співрозмовник зазначив, що за наявними даними жертв і постраждалих нема.

Водночас, як повідомили в ДСНС повідомлення про виникнення вогню у приватному будинку надійшло до пожежних підрозділів приблизно о.20.40.

Коли на місце події прибули дві машини, то виявилось, що на території маєтку виникла задимленість на першому поверсі будівлі. О 22.07 пожежу було ліквідовано.

Зараз на місці працюють оперативні служби міліції та експерти, які з'ясовують причини події.