На Київщині горів будинок сина Симоненка - джерело в МВС

23:30, 24 лютого 2014
Політика
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У Київській області в Гостомелі виникла пожежа на території приватного будинку, який належить синові лідера КПУ Петра Симоненка.

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Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Співрозмовник агентства  повідомив, що на місце прибули пожежні підрозділи.

 "Будинок, який загорівся знаходиться не в Горенці,а в Гостомелі і належить  синові Петра Симоненка", - сказав він.

Співрозмовник зазначив, що за наявними даними жертв і постраждалих нема.

Водночас, як повідомили в ДСНС повідомлення про виникнення вогню у приватному будинку надійшло до пожежних підрозділів приблизно о.20.40.

Коли на місце події прибули дві машини, то виявилось, що на території маєтку виникла задимленість на першому поверсі будівлі. О 22.07 пожежу було ліквідовано. 

Зараз на місці працюють оперативні служби міліції та експерти, які з'ясовують причини події.

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