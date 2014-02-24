На Київщині горів будинок сина Симоненка - джерело в МВС
У Київській області в Гостомелі виникла пожежа на території приватного будинку, який належить синові лідера КПУ Петра Симоненка.
Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.
Співрозмовник агентства повідомив, що на місце прибули пожежні підрозділи.
"Будинок, який загорівся знаходиться не в Горенці,а в Гостомелі і належить синові Петра Симоненка", - сказав він.
Співрозмовник зазначив, що за наявними даними жертв і постраждалих нема.
Водночас, як повідомили в ДСНС повідомлення про виникнення вогню у приватному будинку надійшло до пожежних підрозділів приблизно о.20.40.
Коли на місце події прибули дві машини, то виявилось, що на території маєтку виникла задимленість на першому поверсі будівлі. О 22.07 пожежу було ліквідовано.
Зараз на місці працюють оперативні служби міліції та експерти, які з'ясовують причини події.