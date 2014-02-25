ЄБРР позитивно оцінює призначення Кубіва головою НБУ

Європейський банк реконструкції та розвитку позитивно оцінює призначення Степана Кубіва головою Національного банку України, прокоментував УНІАН провідний радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

«Ми оцінюємо це призначення позитивно. Степана Кубіва знаємо вже давно. Є досвід, людина — професіонал. Від наявності професіоналів на керівних посадах залежатиме багато що», - прокоментував Усов призначення нового голови Нацбанку.

За словами банкіра, у експертів ЄБРР часто запитують, прихильники яких партій чи організацій мають бути призначені керівниками в міністерства або відомства, і, на думку ЄБРР, керівник має володіти, перш за все, професійними якостями. Усов наголосив, що у Кубіва багаторічний досвід роботи в банківській системі, зокрема. в міжнародних фінансових організаціях.

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Разом з тим, Усов відзначив, що необхідно зберегти вже працюючих професіоналів у новій команді. «Дуже важливо, щоб в такій ситуації тверезо підійшли до формування команди і залишили професіоналів, які вже працюють, менеджерів середньої ланки, інакше перехід може бути дуже складним», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Верховна Рада України звільнила Ігоря Соркіна з посади голови Нацбанку і призначила на цю посаду народного депутата від “Батьківщини” Степана Кубіва, заступника голови парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності.

Соркін очолював Нацбанк з грудня 2012 року.