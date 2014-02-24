ВР призначила Кубіва главою НБУ

Верховна Рада своїми постановами звільнила Ігоря Соркіна з посади голови Національного банку України і призначила на цю посаду народного депутата від “Батьківщини” Степана Кубіва.

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення щодо відставки Соркіна проголосували 352 із зареєстрованих 375 депутатів. Як зазначив спікер ВР Олександр Турчинов, Соркін попросив прийняти його відставку. Читайте такожВР призначила Махницького Генпрокурором За рішення щодо призначення Кубіва головою НБУ проголосували 310 із 373 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України призначила Соркіна головою Нацбанку 11 січня 2013 року.

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