Аваков призначив нового керівника столичної міліції
Новим начальником Головного управління столичної міліції став полковник міліції Юрій Леонідович Мороз.
Тимчасово виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков представив особовому складу Головного управління столичної міліції нового начальника - полковника міліції Юрія Леонідовича Мороза.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві.
Аваков зазначив, що основним завданням столичних правоохоронців в даний час є відновлення забезпечення охорони громадського порядку на вулицях Києва і неприпустимість зростання злочинності в місті.
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У свою чергу Мороз подякував за високу довіру і пообіцяв докласти максимальні зусилля для виконання поставлених перед ним завдань.
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого генерал-лейтенант міліції, начальник Головного управління МВС України в Києві Валерій Коряк, якого вважають причетним до розгону Майдану, звільнений з МВС. Про це повідомляє прес-служба МВС України.
Крім Коряка, 24 лютого МВС звільнили ще сім чоловік.