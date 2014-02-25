Аваков призначив нового керівника столичної міліції

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков представив особовому складу Головного управління столичної міліції нового начальника - полковника міліції Юрія Леонідовича Мороза.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві.

Аваков зазначив, що основним завданням столичних правоохоронців в даний час є відновлення забезпечення охорони громадського порядку на вулицях Києва і неприпустимість зростання злочинності в місті.

Читайте такожЗ Києва втекли 35 озброєних беркутівців - Аваков

У свою чергу Мороз подякував за високу довіру і пообіцяв докласти максимальні зусилля для виконання поставлених перед ним завдань.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого генерал-лейтенант міліції, начальник Головного управління МВС України в Києві Валерій Коряк, якого вважають причетним до розгону Майдану, звільнений з МВС. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Крім Коряка, 24 лютого МВС звільнили ще сім чоловік.