Данилишин збирається повернутися в Україну

У розмові з Радіо Свобода у Празі, столиці Чехії, яка надавала йому притулок, він висловив подяку всім, хто підтримував його в час вимушеної еміграції, зокрема, журналістам, які допомагали висвітлювати його позицію.

Данилишин підтвердив, що далі працюватиме задля європейської інтеграції України, що було його основною метою під час перебування поза межами країни.

Минулої осені Данилишин уже заявляв, що повернеться до України, – після того, як дізнався, що всі кримінальні провадження проти нього закриті. Але, казав тоді економіст, він іще має виконати свої зобов’язання за контрактами з вишами Чехії і Німеччини, в яких він викладав.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Данилишин має намір створити в Україні нову політсилу.

Богдан Данилишин, доктор економічних наук, академік НАН України, отримав у січні 2011 року притулок у Чехії, де став одним зі співзасновників міжнародної громадської організації "Українська європейська перспектива".

В Україні його звинувачували у службових зловживаннях; за одним зі звинувачень він певний час перебував у міжнародному розшуку. Сам колишній міністр наполягав, що його кримінальне переслідування має політичне підґрунтя.