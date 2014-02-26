Україна не вибирає між США і Росією - Керрі

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі на конференції щодо запобігання сексуального насильства в зонах конфліктів, пише РИА Новости

"Це не Захід проти Сходу. Цього не повинно бути. Це не Росія чи США. Справа в тому, що український народ обирає своє майбутнє. І ми хочемо працювати з Росією, іншими країнами, з усіма, щоб забезпечити з сьогоднішнього дня мирний розвиток подій, тому що жахливе насильство на Майдані шокувало весь світ", - заявив він.

Міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг, який також взяв участь у заході, заявив, що національним інтересам країни відповідає самостійне визначення українським народом свого майбутнього.

"Ми підтримуємо їх у питанні формування повноцінного уряду, який зробить можливим досягнення політичної згоди, у зміні політичної культури, в якій корупція стала повсюдною, у проведенні вільних виборів", - сказав Хейг.