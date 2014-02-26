Європарламент прийняв директиву про конфіскацію нелегальних активів

Прийнята у вівторок директива дозволяє державам-членам конфіскувати майно, нажите незаконно, навіть якщо це прямо не пов’язано з конкретним злочином, повідомляє Польське радіо.

Директива також допомагає конфіскувати майно, передане третім особам. Інші положення директиви стосуються замороження активів у випадках, коли немає вироку через смерть підозрюваного, його тривалу хворобу або втечу.

Що стосується використання конфіскованого майна: отже, відповідно до директиви, його мають передавати на громадські і соціальні цілі. Європейський комісар з питань юстиції, – коментуючи голосування у парламенті, – сказав, що «це гарна новина для громадян та економіки». Сесілія Мальстрьом підкреслила, що новий закон допоможе поліції в боротьбі з організованими злочинними групами найбільш болючим для них шляхом: тобто конфіскацією активів.