Виконавців викрадення Луценка і вбивства Вербицького затримано - Аваков

Про це повідомив в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні проведено затримання безпосередніх виконавців у справі про викрадення Ігоря Луценка і вбивстві Юрія Вербицького", - написав Аваков.

Вербицький разом з громадським діячем Ігорем Луценко був викрадений 21 січня з Олександрівської лікарні, куди Луценка привіз Вербицького після поранення у сутичках на вул. Грушевського. Двох активістів викрали невідомі молодики, вивезли за місто, катували і допитували а потім по одному кинули в лісі на морозі. Ігорю Луценка з перебитою ногою вдалося доповзти до того місця, де йому могли надати допомогу.