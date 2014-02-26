Голова Вінницької облради подав у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні заяви були подані 26 лютого під час позачергової сесії обласної ради.

Зокрема, голова Вінницької облради подав свою заяву, датовану 26 лютого. «За» його відставку проголосували 91 депутат із 92 присутніх у залі.

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Відмовились від депутатства в обласній раді колишня голова бюджетної комісії Наталія Рекута, генеральний директор державної організації «Вінницька обласна державна телерадіокомпанія «ВІНТЕРА» Любов Коваленко та генеральний директор концерну «Поділля» Тимофій Гіренко. Усі ці депутати до «кривавих» подій представляли фракцію Партії регіонів.

Загалом у Вінницькій обласній раді 132 депутати.