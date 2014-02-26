З колонії випустили Віталія Запорожця, засудженого за вбивство міліціонера

Про це повідомляє у Facebook користувач Віталій Уманець.

Віталій Запорожець був засуджений за вбивство майора міліції Миколи Симоненка, яке сталося у ніч на 4 вересня 2011 року в селі Семиполки Броварського району Київської області. За версією правоохоронців, міліціонер зробив зауваження шумній компанії у місцевому кафе, на що один з клієнтів закаду відреагував пострілом з мисливської рушниці.

Читайте такожЗ колонії випустили Павличенка-старшогоВодночас, після арешту Запорожця почалися простести місцевих мешканців, які стверджували, що загиблий міліціонер залякував та грабував село.

24 лютого Верховна Рада України ухвалила постанову “Про звільнення політв'язнів”, за якою мали бути звільнені 23 несправедливо, на думку депутатів, засуджені людини, зокрема Віталій Запорожець, "васильківські терористи" та батько і син Павличенки.