У Кремлі збираються стежити за ситуацією з правами людини в Україні

Як повідомив "Росбалту" член цієї групи, голова постійної комісії РПЛ з прав людини за кордоном Андрій Юров, її завданням стане спостереження за правами людини в цій країні.

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Юров розповів, що група буде мати тимчасовий статус, що її створення було викликано загостренням ситуації в Україні, і що "вона пропрацює там місяців два-три".

У функції цієї групи, за його словами, буде входити розробка рекомендацій і відстеження положення на Україні, в тому числі і для того, щоб якось розрядити ситуацію в цій країні".

"Наприклад, давати більш збалансовану інформацію, ніж та, що дається різними сторонами (конфлікту)", - пояснив голова комісії.

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Як вважає Юров, сам факт, що така група створена, - "це сигнал того, що ситуація в цій країні дуже напружена і має відношення не тільки до Росії, але і до міжнародного співтовариства".

За його словами, якщо б щось подібне до того, що трапилося в Україні, відбулося б в якій-небудь іншій близькій нам країні, "ми б ймовірно, таким же чином відреагували".

Правозахисник додав, що, коли становище в Україні нормалізується, то моніторинг за дотриманням прав людини в ній з боку російських правозахисників знову перейде до постійної комісії РПЛ з прав людини за кордоном.