Російські ЗМІ: невідомі у ВР Криму вимагають проведення референдуму

З будинків, розташованих поруч із захопленим комплексом уряду Криму на центральній площі, евакуюють людей. Над дахом будівлі майорять прапори Росії та Криму, пишуть "Известия".

Журналісти російського видання відзначають, що їм вдалося запитати загарбників, перегукуючись через заблоковані двері, навіщо вони пішли на такий крок. У відповідь ті заявили, що вимагають проведення всекримського референдуму, щоб народ сам вирішив, бути йому з Москвою чи з Києвом.

За інформацією очевидців, пише видання, 27 лютого близько 5 ранку по кримському часу до будівлі Верховної Ради проникли 10-11 чоловік зі зброєю і якимись мішками. Вони захопили наряд озброєної міліції, який чергував всередині, і через деякий час відпустили їх, навіть не відібравши зброю, а самі залишилися.

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Навколо урядової будівлі люди всю ніч палили вогнища, ближче до ранку приїхав «КамАЗ», навантажений металобрухтом, з якого присутні почали зводити барикади. На них пішли і будматеріали, які принесли з розташованої поблизу церкви Святого Олександра Невського, де йде ремонт.

"Зараз йдуть переговори між загарбниками та кримськими політиками, - цитують "Известия" прес-секретаря української партії «Русское единство» Катерину Полончук. - Народ закликають зберігати спокій і про всяк випадок залишатися за можливістю вдома".