ЄС підтримує територіальну цілісність України - Єврокомісія

Європейський Союз підтримує територіальну цілісність України і закликає всі зацікавлені сторони до поваги цілісної, незалежної та суверенної України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив речник Єврокомісії Олів'є Баї на брифінгу.

"Усі сторони і всі зацікавлені країни мають поважати територіальну цілісність України. Це важливо, і ми тримаємось нашої позиції уже довгий час. З огляду на очевидну важливість повторити це зараз - ми маємо це повторити сьогодні. Тому заявляємо ще раз: територіальна цілісність України має поважатися", - сказав Баї, відповідаючи на запитання УНІАН.

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"Україна має бути цілісною, незалежною та суверенною, і ми потребуємо участі Росії в цьому процесі і щоб вона брала участь у сприянні економічному прогресу України", - зауважив речник Єврокомісії.