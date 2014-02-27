У Києві не хочуть чути Крим - спікер ВР Криму

У Києві не хочуть прислухатися до думки Криму. Про це у своєму відеозверненні заявив Голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов, повідомляє КІА.

«Все це продовження екстремістської політики, яку проводив центр опозиції всі три місяці. Ми зверталися, намагалися їх зупинити. Сьогодні система державної влади на межі краху, органи міліції деморалізовані. Це відбувається, коли їх публічно принижують, ставлять на коліна тільки за те, що вони виконують наказ. <...> Нас не чують. Вони продовжують свою справу. Вони постійно нас звинувачують в сепаратизмі. У кримчан складається враження, що це вони від нас хочуть відокремитися і зробити все, щоб не спілкуватися з кримчанами, щоб не спілкуватися з народом і не чути його. Ніхто не читає наші звернення, заяви. На це необхідно реагувати. Це головний порядок денний пленарного засідання», - підкреслив Володимир Константинов.

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Він додав, що відповідальність за зіткнення, що відбулися вчора під стінами кримського парламенту, лежить на тих, хто закликає до активних дій у Криму. «Вчора емоції зашкалили з усіх сторін, і це зрозуміло. Люди обурені, проблеми довгий час не вирішуються. На жаль, загинули люди. Ця відповідальність лежить на тих політиках, які підбурюють людей до таких дій. Ми засуджуємо ці дії. Я хочу звернутися до жителів автономії та запевнити їх у наступному. Парламент Криму єдиний легітимний орган АРК, він працює в штатному режимі, виконує всі свої функції. Ми знаємо всі проблеми кримчан. Я маю можливість заявити, що найближчим часом ці проблеми будуть вирішені», - запевнив кримський спікер.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада АРК збирається на позачергову сесію. Буде розглянуто два питання.