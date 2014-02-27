Уряд Яценюка має здійснити непопулярні, але потрібні реформи - президент ЄП

Президент Європейського парламенту Мартін Шульц привітав затвердження Верховною Радою нового уряду на чолі з Арсенієм Яценюком, але додав, що новий Кабмін має здійснити непопулярні, однак дуже потрібні Україні глибокі економічні реформи.

Про це йдеться у заяві Шульца, переданій агентству УНІАН.

"Я вітаю сьогоднішнє затвердження Верховною Радою нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Я бажаю йому і всій його команді успіху у важкий і відповідальний час, проводячи непопулярні, але необхідні заходи заощадження і реалізуючи глибокі та комплексні реформи", - заявив Шульц.

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"Ми готові допомагати на шляху реформ і підписати Угоду про асоціацію з Україною якнайшвидше, як тільки буде готовим зробити це новий уряд", - додав президент Європарламенту.

Щульц зауважив, що важливо провести дострокові президентські вибори 25 травня у вільний і справедливий спосіб. "Дуже символічно, що вони відбудуться в той самий день, що і вибори до Європейського парламенту, і сподіваюся, що ці вибори позначать нову сторінку в історії України", - заявив Шульц.