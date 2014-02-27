Парламент Криму призначив прем'єром Автономії лідера "Русского единства"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам кримський спікер Володимир Константинов.

Першим заступником голови Ради міністрів АРК призначено Рустама Теміргалієва, який у попередньому уряді був просто віце-прем'єром.

Також повідомляється, що в новому Радміні вважають Віктора Януковича діючим Президентом України.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 27 лютого в Сімферополі невідомі захопили парламент і уряд автономії і встановили на будівлях російські прапори. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

Близько півтисячі людей з прапорами Росії і Криму біля парламенту вимагали призначити референдум про державну належність автономної республіки.

Вдень спікер Володимир Константинов призначив позачергову сесію парламенту, на якій депутати призначили на 25 травня референдум про розширення повноважень автономії, а також висловив недовіру Раді міністрів автономії, яку з листопада 2011 року очолював Анатолій Могильов.

Довідка УНІАН. Аксьонову 41 рік. Уродженець Молдавії. Закінчив Кримський інститут економіки управління за фахом «економіка».