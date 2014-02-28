На засідання парламенту Криму не пускають журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, співробітники ЗМІ просили членів президії, які давали їм коментарі біля будівлі, пустити їх до ВР Криму, але їх не пустили.

Представник секретаріату парламенту автономії при цьому пообіцяла, що після засідання кримський спікер Володимир Константинов вийде до журналістів і розповість про результати засідання.

Читайте такожУ парламенті Криму запевняють, що на референдумі не буде питання приєднання до РосіїРаніше сьогодні депутат Ради Криму, лідер "Російської ггромади Криму" Сергій Цеков заявив, що парламентарії залишають мобільні телефони при вході в будівлю, оскільки побоюються прослуховування.

Як повідомляв УНІАН, будівлі Ради міністрів і Верховної ради Криму вранці 27 лютого захопили невідомі люди зі зброєю. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Парламент Криму на позачерговій сесії 27 лютого відправив у відставку Радмін, Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром автономії лідера партії "Російська єдність" Сергія Аксьонова. Сесія відбувалася без ЗМІ.

Цеков заявив 28 лютого, що в адміністративних будівлях знаходяться "кримські структури, скривджені українською владою", вони прийшли туди на запрошення місцевих депутатів.