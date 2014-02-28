Опубліковано відео, як захоплювали парламент Криму

На цих кадрах видно, як до будівлі заходять люди в камуфляжі та з зброєю. Перед тим, як увійти, вони кинули всередину, судячи по всьому, світлошумову гранату.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 лютого групою невідомих озброєних людей були захоплені будівлі парламенту і уряду Криму, після чого над ними були підняті російські прапори.