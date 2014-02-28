Опубліковано відео, як захоплювали парламент Криму
17:18, 28 лютого 2014Політика
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В інтернеті опублікована короткий відеозапис, на якому показано, як захоплювали будівлю парламенту Криму.
Стоп-кадр відеозапису захоплення парламенту Криму
На цих кадрах видно, як до будівлі заходять люди в камуфляжі та з зброєю. Перед тим, як увійти, вони кинули всередину, судячи по всьому, світлошумову гранату.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 лютого групою невідомих озброєних людей були захоплені будівлі парламенту і уряду Криму, після чого над ними були підняті російські прапори.
Після захоплення в будівлю були пропущені ряд депутатів, які провели позачергову сесію, які призначили референдум щодо статусу Криму, відправили у відставку уряд на чолі з Анатолієм Могильовим і обрали нового прем'єра Сергія Аксьонова. Він у свою чергу виступив із заявою, що вважає Януковича чинним президентом України.
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