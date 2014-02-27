Невідомі в парламенті Криму підірвали шумову гранату, коли до будівлі намагалися увійти журналісти

Про це УНІАН повідомила журналістка одного з українських телеканалів.

«Заходила до парламенту група журналістів. Ті, хто захопив, підірвали гранату. Крикнули: Ідіть геть, стрілятимемо! Всередині парламенту є, як мінімум, один снайпер», - розповіла, плачучи у трубку, журналістка.

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У центрі Сімферополя - оточення. Маршрутки через цю частину міста не пускають. На перехресті вулиць Горького і Пушкіна багато міліції.

Як повідомляв УНІАН, будівлю парламенту і уряду Криму захопили невідомі. На будівлях піднято прапори Росії.