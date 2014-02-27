Невідомі в парламенті Криму підірвали шумову гранату, коли до будівлі намагалися увійти журналісти
09:04, 27 лютого 2014Політика
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У будівлі парламенту Криму, яку сьогодні вранці було захоплено невідомими зі зброєю, було підірвано шумову гранату, коли туди намагалися увійти за коментарями журналісти українських, російських, турецьких та інших світових ЗМІ.
Фото : Радіо Свобода
Про це УНІАН повідомила журналістка одного з українських телеканалів.
«Заходила до парламенту група журналістів. Ті, хто захопив, підірвали гранату. Крикнули: Ідіть геть, стрілятимемо! Всередині парламенту є, як мінімум, один снайпер», - розповіла, плачучи у трубку, журналістка.
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У центрі Сімферополя - оточення. Маршрутки через цю частину міста не пускають. На перехресті вулиць Горького і Пушкіна багато міліції.
Як повідомляв УНІАН, будівлю парламенту і уряду Криму захопили невідомі. На будівлях піднято прапори Росії.
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