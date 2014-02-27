Невідомі в парламенті Криму підірвали шумову гранату, коли до будівлі намагалися увійти журналісти

09:04, 27 лютого 2014
Політика
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У будівлі парламенту Криму, яку сьогодні вранці було захоплено невідомими зі зброєю, було підірвано шумову гранату, коли туди намагалися увійти за коментарями журналісти українських, російських, турецьких та інших світових ЗМІ.

Радіо Свобода

Про це УНІАН повідомила журналістка одного з українських телеканалів.

«Заходила до парламенту група журналістів. Ті, хто захопив, підірвали гранату. Крикнули: Ідіть геть, стрілятимемо! Всередині парламенту є, як мінімум, один снайпер», - розповіла, плачучи у трубку, журналістка.

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У центрі Сімферополя - оточення. Маршрутки через цю частину міста не пускають. На перехресті вулиць Горького і Пушкіна багато міліції.

Як повідомляв УНІАН, будівлю парламенту і уряду Криму захопили невідомі. На будівлях піднято прапори Росії.

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