ООН готова підтримати Україну у вирішенні конфлікту в Криму - «Батьківщина»

В ООН заявляють про готовність надати всіляку підтримку Україні у вирішенні ситуації в Криму.

Про це сказав спеціальний представник Генерального секретаря ООН Роберт Серрі сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради, в.о. Президента України Олександром Турчиновим, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, як йдеться в повідомленні, сторони обговорили ситуацію, яка склалась в АР Крим та агресивні дії з боку Російської Федерації, направлені проти незалежності та територіальної цілісності України.

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За словами Турчинова, те, що відбувається сьогодні на півострові, - "це одностороння невмотивована агресія проти суверенної держави".

У свою чергу Серрі запевнив, що міжнародна спільнота готова надати всіляку підтримку Україні "у вирішенні конфлікту в Криму".

"Ми готові надати Україні всіляку допомогу, яку тільки можливо, у вирішенні тієї складної ситуації, що склалась в Криму", - сказав представник Генерального секретаря ООН.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що розцінює як збройне вторгнення Росії та окупацію блокування роботи аеропорту «Бельбек» і перебування людей з автоматами в аеропорту "Сімферополь".

Державна прикордонна служба України заявила, що, порушуючи двосторонні угоди, кордон України перетнули 7 військових російських вертольотів, а також про те, що вранці відбулася спроба блокування Севастопольського загону морської охорони військовослужбовцями.

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МЗС України у зв'язку з подіями в Криму ініціювало двосторонні консультації з Росією. Росія відмовила, заявивши, що не бачить необхідності у проведенні таких консультацій.

Також в МЗС Росії заявили, що пересування бронетехніки Чорноморського флоту РФ в Криму пов'язано з необхідністю забезпечення охорони місць дислокації ЧФ на території України, і це відбувається в повній відповідності з базовими російсько-українськими угодами.