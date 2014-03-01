Обама - РФ: У будь-якої військової інтервенції в Україну буде своя ціна

Трансляція виступу президента велася на сайті Білого дому.

На брифінгу в Білому домі Обама заявив, що США стурбовані повідомленнями про пересування російських військ на півострові, і закликав Росію дотримуватися своїх міжнародних домовленостей.

"Ми глибоко стурбовані інформацією про дії Росії в Україні. Ми засуджуємо насильство і підтримуємо українців у їх прагненні стабілізувати ситуацію в країні", - заявив він.

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"Росія повинна виконувати свої зобов'язання поважати суверенітет, кордони України та міжнародні закони", - сказав Обама.

Президент США зауважив, що нещодавно він говорив з Президентом Росії Володимиром Путіним, а його адміністрація знаходиться в постійному контакті з російськими колегами з українського питання.

Вашингтон продовжить обговорювати ситуацію в Україні безпосередньо з російським керівництвом, заявив президент США Барак Обама.

"Ми продовжимо обговорювати ситуацію з нашими партнерами в ЄС і підтримувати прямі контакти з владою Росії", - сказав Обама.

Також Обама попередив Росію, що у разі будь-якого військового втручання в Україну виникнуть певні наслідки.

"У будь-якої військової інтервенції в Україну буде своя ціна", - заявив Обама