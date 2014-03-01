Україна просить РБ ООН поставитися до ситуації в країні з усією серйозністю

Про це заявив в п'ятницю журналістам постійний представник країни при ООН Юрій Сергєєв за підсумками закритої зустрічі СБ, присвяченій ситуації в Україні, передає ИТАР-ТАСС.

"Ми попросили РБ ООН з усією серйозністю поставитися до ситуації в Україні і вжити належних заходів для того, щоб допомогти нам зупинити небезпечний розвиток подій", - сказав він.

Сергєєв виступив на закритій зустрічі Ради безпеки, на якій звіт про ситуацію в Україні також представив помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Оскар Фернандес-Таранко. Після цього дипломати 15 країн - членів Ради пішли на нараду.