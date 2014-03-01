Україна просить РБ ООН поставитися до ситуації в країні з усією серйозністю
04:18, 01 березня 2014Політика
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Україна звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням поставитися до ситуації в країні "з усією серйозністю" і вжити заходів, щоб запобігти "небезпечному розвитку подій".
Україна просить РБ ООН поставитися до ситуації в країні з усією серйозністю REUTERS
Про це заявив в п'ятницю журналістам постійний представник країни при ООН Юрій Сергєєв за підсумками закритої зустрічі СБ, присвяченій ситуації в Україні, передає ИТАР-ТАСС.
"Ми попросили РБ ООН з усією серйозністю поставитися до ситуації в Україні і вжити належних заходів для того, щоб допомогти нам зупинити небезпечний розвиток подій", - сказав він.
Сергєєв виступив на закритій зустрічі Ради безпеки, на якій звіт про ситуацію в Україні також представив помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Оскар Фернандес-Таранко. Після цього дипломати 15 країн - членів Ради пішли на нараду.
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