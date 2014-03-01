Медвєдєв запевняє про відсутність рішення щодо введення військ в Україну, йдеться лише про можливість - Яценюк

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що глава російського уряду Дмитро Медвєдєв запевнив його, що Росія не приймала рішення про введення військ в Україну, і йдеться лише про вірогідну можливість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час брифінгу в парламенті.

Він повідомив, що він провів низку переговорів з європейськими та американськими партнерами, а також сьогодні він мав розмову із Медвєдєвим.

Читайте такожВійськова інтервенція Росії стане закінченням відносин між Україною та РФ - Яценюк

«Російська сторона запевнила в тому, що рішення про введення військ на територію України не приймалося, а прийнято лише рішення про таку вірогідну можливість», - сказав прем’єр-міністр України.

Він наголосив, що жодних підстав «навіть для розгляду і прийняття такого рішення в Україні не існує».

«Ми зберігаємо в Україні мир і стабільність. Ні агресори, ні провокатори не мають права втручатися у внутрішні справи України. Тому ні юридичних, ні політичних, ні військових підстав для військової агресії з боку Росії не існує», - наголосив Яценюк.

Читайте такожПутін самостійно вирішуватиме, скільки військ вводити в Україну - сенатор

Як повідомляв УНІАН, 1 березня, Рада Федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну «до нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні».

Довідка УНІАН. У ніч на четвер, 27 лютого, невідомі із зброєю захопили будівлі Верховної ради автономії і Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя, піднявши над будівлями прапори Росії. За фактом захоплення адміністративних будівель правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

Впродовж наступних днів Росія наростила свою військову присутність в Криму. Російські військові на сьогодні захопили або заблокувати майже всі військові об'єкти.

Над Кримом повністю закрито повітряний простір, а також перекрито блокпостами в'їзди по суші на територію автономії на перешийку перед містом Армянськ і на Чонгарі.