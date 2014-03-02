Армія повинна утриматися від військових дій - Кравчук

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив перший президент України Леонід Кравчук.

«Армія має утримуватися від військових дій. Зараз працює Рада безпеки ООН. Є звернення України. Потрібно подивитися, як Росія відреагує на це. Можливо це і є метою, спровокувати українську армію застосувати зброю і відкрити зі свого боку збройні дії, як це було в Абхазії, як це було в інших країнах», – говорить Кравчук.

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