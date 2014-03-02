Спікер Ради Криму визнав, що Росія збрехала про жертви серед громадян Росії на півострові

Про це він повідомив під час прес-конференції в Сімферополі.

«Я такою інформацією не володію. У нас є інформація - ми знаємо імена загиблих кримчан, зараз ми вшанували їх хвилиною мовчання. У понеділок уповноважена група зустрінеться з родичами і визначиться з допомогою, яка їм буде надана. На цю хвилину такої інформації не маю. Я думаю, що таких загиблих немає», - сказав Константинов.

Нагадаємо, голова Ради Федерації Російської Федерації Валентина Матвієнко заявила, що в Криму є жертви серед росіян. Це було однією з підстав для прийняття рішення про введення російських військ на територію України.

Як заявив член Ради з прав людини при президенті Росії, експерт Московської Гельсінської групи Андрій Юров, Постанову Ради Федерації, яка дозволяє президентові РФ використовувати війська на території України, приймалося на підставі непідтвердженої інформації про жертви серед громадян Росії в Криму.

Центр журналістських розслідувань