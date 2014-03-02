На Невському проспекті в Петербурзі проводять акцію "Ні війні!"

Учасники вимагають припинити розв'язання війни з Україною і негайно відмовитися від введення російських військ на територію братньої країни.

Серед учасників акції - депутати Законодавчих Зборів Петербурга від фракції «Яблуко» Борис Вишневський Олександр Кобринський, повідомляє прес-служба партії.

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«Яблучники» тримають в руках плакати з єдиним гаслом - «Ні війні!», а також роздають городянам заяву партії, яка була прийнята сьогодні вранці.