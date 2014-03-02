На Невському проспекті в Петербурзі проводять акцію "Ні війні!"
15:29, 02 березня 2014Політика
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У ці хвилини Петербурзькі активісти російського «Яблука» проводять серію одиночних пікетів на Невському проспекті. Головне гасло акції - "Ні війні!".
Акція "Ні війні!" в Санкт-Петербурзі
Учасники вимагають припинити розв'язання війни з Україною і негайно відмовитися від введення російських військ на територію братньої країни.
Серед учасників акції - депутати Законодавчих Зборів Петербурга від фракції «Яблуко» Борис Вишневський Олександр Кобринський, повідомляє прес-служба партії.
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«Яблучники» тримають в руках плакати з єдиним гаслом - «Ні війні!», а також роздають городянам заяву партії, яка була прийнята сьогодні вранці.
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