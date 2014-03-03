Масового виїзду українців до росії нема - прикордонники
00:25, 03 березня 2014Політика
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У Державній прикордонній службі України заперечують інформацію російських ЗМІ про масовий виїзд українців на територію РФ у зв'язку з ситуацією в Україні.
У Держприкордонслужбі України заперечують інформацію про масовий виїзд українців на територію РФ
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Ця інформація російських ЗМІ є виключно надуманою і провокативною. Ніякого масового виїзду громадян України за межі країни немає. Міграція українців залишається приблизно на тому ж рівні, що була тиждень, два, три тому. Єдине, що є відмінність у вихідні дні у кількості 200-300 осіб, які в'їжджають чи виїжджають на вихідні дні, оскільки у багатьох на прикордонних територіях Росії та України мешкають родичі" - зазначили у відомстві.
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