Масового виїзду українців до росії нема - прикордонники

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Ця інформація російських ЗМІ є виключно надуманою і провокативною. Ніякого масового виїзду громадян України за межі країни немає. Міграція українців залишається приблизно на тому ж рівні, що була тиждень, два, три тому. Єдине, що є відмінність у вихідні дні у кількості 200-300 осіб, які в'їжджають чи виїжджають на вихідні дні, оскільки у багатьох на прикордонних територіях Росії та України мешкають родичі" - зазначили у відомстві.