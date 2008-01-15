Симоненко стверджує, що родина Ющенків відмиває гроші на газі

Президент Віктор Ющенко не зацікавлений в тому, щоб прем`єр-міністр Юлія Тимошенко реалізувала плани зі зміни схеми постачань газу до України, оскільки нинішня схема приносить дохід членам сім`ї главу держави. Таку заяву лідера компартії Перта Симоненка наводить сайт КПУ.

“Ющенко і члени його сім`ї, в даному випадку йдеться про його брата Петра, безпосередньо мають відношення до СП “Укргазенерго”, яке було створено як дочірнє підприємство “РосУкрЕнерго” і діє на внутрішньому ринку України”, – сказав лідер комуністів.

“Через “Петрогаз” безпосередньо відмиваються гроші, і цей процес триває. Тобто, це відбувається через компанію брата Ющенка, яка забезпечує відмивання брудних грошей в співпраці з “Укргазенерго”, – підкреслив Петро Симоненко.

“У 2005 році, коли виникли суперечності між президентом і прем`єром, їх дійсною причиною було саме це підґрунтя, коли інтереси Ющенка і Тимошенко зіткнулися в даному питанні. Тому сьогодні конфлікт між ними поновиться, адже Тимошенко дуже активно планує усунути “РосУкрЕнерго”, а, значить, усі ці схеми. Йдеться не просто про перерозподіл енергетичних ресурсів, а, головне, – фінансових потоків”, – відзначив Петро Симоненко.