Юристи заявляють, що Путін зобов'язаний поважати суверенітет України

Про це йдеться у зверненні голови Союзу юристів України, президента Світового Конгресу українських юристів та президента Всесвітньої Асоціації юристів у країнах Європи В.А. Євдокимова.

"Вважаємо за необхідне нагадати, що згідно з Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією Високі Сторони, відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань по Заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі, взяли зобов'язання поважати територіальну цілісність і непорушність існуючих між ними кордонів", - йдеться в заяві.

Юристи підкреслюють, що згідно з пунктами 1.2. Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї Російська Федерація підтвердила зобов'язання поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності України. Пункт 6. Меморандуму передбачає обов'язок всіх Сторін проводити консультації щодо виконання цих зобов'язань.

"Демонстративна відмова Російської Федерації від попередніх консультацій з Україною та іншими державами-гарантами її територіальної цілісності (великою Британією, США) є зневагою згаданими міжнародно-правовими зобов'язаннями", - йдеться в заяві.

Українські юристи констатують також порушення положень Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 8 серпня 1997 року (дію якого було продовжено у квітні 2010 року), зокрема пункту 1 статті 6, де визначено, що військові формування Чорноморського флоту РФ «здійснюють свою діяльність в місцях дислокації відповідно до законодавства Російської Федерації, поважають суверенітет України, дотримуються її законодавства і не допускають втручання у внутрішні справи України».

"Порушено пункт 2 статті 8, згідно з яким військові формування Чорноморського флоту РФ «проводять навчання та інші заходи бойової та оперативної підготовки в межах навчальних центрів, полігонів, позиційних районів і районів розосередження, стрільбищ і, крім заборонених зон, у відведених зонах повітряного простору за погодженням з компетентними органами України», - наголошують юристи.

"Враховуючи викладене, закликаємо Вас віддати наказ про повернення військ Російської Федерації, що знаходяться на території України, в місця їх постійної дислокації. Це дозволить знизити напругу і створити умови для врегулювання всіх питань, у тому числі пов'язаних з гарантією прав і свобод громадян Росії і російськомовного населення, виключно шляхом політичного діалогу", - йдеться в заяві.