Україна під тиском Росії може розділитися або стати федерацією - ЗМІ

Про це пише ТСН з посиланням на видання Tagesspiegel, журналісти якого спробували передбачити кілька варіантів майбутнього України після конфлікту в Криму.

Перший з них – мирне врегулювання ситуації на півострові шляхом переговорів між Києвом і Москвою. Видання зазначає, що колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко могла б увійти до такої переговорної групи, враховуючи її порозуміння з Володимиром Путіним в минулому. Експерти з Національного інституту стратегій зауважують, що Тимошенко від такого б варіанту виграла, оскільки натовп на Майдані зустрів її холодно, а українці не хочуть більше бачити її в кріслі прем'єра чи президента. Лідери нинішньої влади в Україні досить роздроблені, тому якби Тимошенко домовилася б з Путіним, опозиційні партії могли б висунути її як єдиного кандидата на посаду президента. Сам Путін теж би виграв від такого варіанту, Тимошенко зобов'язана йому в минулому, а війна з Україною в довгостроковій перспективі нашкодила б Росії.

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Другий сценарій – війна Росії з Україною. В короткостроковій перспективі рейтинг Путіна різко б виріс через відкритий збройний конфлікт, оскільки він би так продемонстрував свою силу перед Заходом. Але потім такий сценарій загрожує Кремлю крахом.

"У випадку війни Росії загрожує повна політична і економічна ізоляція. Барак Обама під час недільної телефонної розмови з російським колегою ясно дав зрозуміти, що цього разу Європа і США не обмежаться погрозами застосування санкцій", - пише видання.

Також видання зазначає, що нинішню ситуацію в Криму можна порівняти з Карибською кризою 1963 року. І в разі війни між Україною і Росією у конфлікті будуть брати не лише ці дві країни.

"Але передусім збройного конфлікту з Росією треба боятися Україні, адже її збройні сили застаріли і не здатні успішно протистояти противнику в сучасному конфлікті. За роки незалежності в Україні було проведено широкомасштабне роззброєння, а її ядерний арсенал знищений", - пише Tagesspiegel.

Як третій варіант можливого розвитку подій, журналісти наводять відділення Криму. Однак тоді, на їхню думку, є загроза, що до кінця березня референдуми про відділення від України проведуть Харків і Донецьк. Тож цілком можливо, що поява нових республік – це питання часу.

Ще один варіант майбутнього України – перетворення її на федеральну республіку, яка буде притримуватися політики не приєднання до будь-яких військових блоків.

"В цій республіці регіони повинні користуватися максимальними повноваженнями, а принципи правової держави – "залізно" дотримуватися. Це зробило б Україну привабливою для інвесторів. Але для цього потрібна політична воля всіх сторін в конфлікті", - зауважує видання.