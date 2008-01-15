У НУ-НС побачили, як Тимошенко піариться з нульовим коефіцієнтом

Народний депутат Ігор КРІЛЬ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) переконаний, що сьогоднішнє публічне обговорення Програми діяльності уряду є “черговою хвилею прагматичного піару” команди Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у його заяві, текст якої в своєму розпорядженні має УНІАН.

“Сьогоднішнє публічне обговорення Програми діяльності Кабінету Міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО можна було б тільки вітати, якби коефіцієнт корисної дії від цього пафосного заходу хоча б трохи вийшов понад нульовий рівень. Єдиним його практичним наслідком буде чергова хвиля (напевно, висока) прагматичного піару, коли інформаційний шум стоїть сильний, але немає розуміння суті того, що відбулося”, - сказав І.КРІЛЬ.

На його переконання, нинішній Кабмін почав свою роботу з широкої самореклами.

“На урядових засіданнях міністри і віце-прем’єри дружно, з милими усмішками вихваляють один одного порізну і всю команду Ю.ТИМОШЕНКО вкупі за чітке бачення заобрійних перспектив, продумані рішення і рішучість у їх втіленні. При цьому буденна, чорнова робота з підготовки цих самих рішень не ведеться”, - сказав депутат, додавши, що ще не відбулося жодного засідання Урядового комітету.

За його словами, громадськість так і не знає, з яких мотивів, на підставі чого і у який спосіб Кабінет Міністрів діятиме у найважливіших сферах.

Натомість, наголосив І.КРІЛЬ, “урядовці виходять на люди для представлення документа, який рясніє загальними деклараціями, але не містить тієї самої конкретики, за недотримання якої настає політична відповідальність”.

“Виграш у будь-якому випадку: і з суспільством порадилися, і наслідків за невиконання розмитих планів уникнемо! Зазначу, що жоден закон не примушує Кабінет Міністрів радитися з народом щодо власної програми діяльності. Ця псевдопублічність є наслідком того, що в нас урядова програма біжить навздогін урядові: спочатку обирають прем’єр-міністра, формують уряд, а вже потім складають план його діяльності. Це все одно, що купити електрочайник, а потім думати, навіщо він потрібен і як ним користуватися”, - вважає І.КРІЛЬ.

Саме тому, на його думку, Президент у проекті нового Закону “Про Кабінет Міністрів України” пропонує виправити цей нонсенс і формувати уряд одночасно із затвердженням програми його діяльності.

“Зверну увагу на декларативність і всеохопність урядової програми. Тут – широке поле для політичного маневру, який дозволить придумати легенду на випадок провалу. Тобто все, бодай мінімальне, що буде зроблено, виставлятиметься як вистраждана перемога, а всі невдачі будуть сховані за словесною ширмою “хотіли, але їм не дали”. Більше реальних термінів і прізвищ відповідальних, шановні наші урядовці! Вкажіть міру і спосіб відповідальності за невиконання проголошеного!“, - закликав І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулось громадське обговорення Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків” за участю прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та членів уряду.