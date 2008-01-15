У НУ-НС розповіли, що об`єднана опозиція – нонсенс

«Я можу цілком погодитися із словами Симоненка про те, що створення об`єднаної парламентської опозиції неможливе. Хоча, звісно, з інших причин, ніж ті, на які посилається цей політик», - прокоментувала заяву Симоненка народний депутат фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Лілія Григорович, повідомляє сайт блоку.

Нагадаємо, що лідер комуністичної партії заявив про те, що «об`єднаної опозиції, як такої, не буде».

«Поняття «правляча коаліція» не визиває подиву. Проте ніде у світі немає такого поняття, як об`єднана опозиція. Це – нонсенс, парадокс», - зауважує Григорович.

«Чому комуністи примкнули до «регіонів», у непорушній вірності союзу з якими клялися ще у серпні минулого року, я розумію: в тих був ласий шматочок влади. Коли ПР перестала бути владою, комуністами знов стало не по дорозі з банкрутами-олігархами.

Зрештою, ніхто й не сумнівався в опортуністичних здатностях Симоненка: такі вже в нас комуністи», - констатувала вона.

На думку політика, «зараз головною метою комуністів є забезпечення свого перебування у ВР. Отже, вони будуть робити спробу показати себе «радикальною», «пролетарською», «опозиційною», якою завгодно силою – аби залишитися у Парламенті», - вважає Григорович.