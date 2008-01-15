У Криму придумали як дискредитувати Тимошенко?

Кримська організація Блоку Юлії Тимошенко розцінює практику різкого збільшення цін на тарифи ЖКГ в Криму як чергову спробу дискредитувати роботу уряду Юлії ТИМОШЕНКО в очах кримчан.

Про це заявив депутат Верховної Ради АРК від БЮТ Юрій МОГАРИЧЕВ, коментуючи підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КРПО ВО «Батьківщина», Ю.МОГАРИЧЕВ вважає, що «підвищення цін на водопостачання в Сімферополі і в цілому епідемія з підвищенням тарифів на послуги ЖКГ, яка сьогодні відбувається в Криму - є нічим іншим, як цілеспрямованою акцією кримської влади по дискредитації роботи уряду Юлії ТИМОШЕНКО».

Коментуючи підвищення тарифів на ЖКГ, Ю.МОГАРИЧЕВ зазначив, що до «цієї спроби вдається місцева влада, яку сьогодні здебільшого представляють представники Партії регіонів». На думку депутата, «такі дії ніщо інше, як реакція на соціальні ініціативи, які реалізуються урядом ТИМОШЕНКО і які призводять до того, що населення починає вірити і підтримувати новий український уряд».

За словами Ю.МОГАРИЧЕВА, сьогодні місцева влада намагається зв`язати зростання тарифів на послуги ЖКГ з інфляцією, котра нібито стала наслідком діяльності уряду Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому зростання тарифів на послуги ЖКГ місцева влада також пов`язує з непродуманим підвищенням соціальних виплат і поверненням вкладів Ощадбанку СРСР урядом Ю.ТИМОШЕНКО, що є відкритою спробою масового обману громадськості автономії.

Ю.МОГАРИЧЕВ вбачає в різкому підвищенні цін на тарифи, крім дискредитації діяльності уряду України, також «спробу набити власні кишені». Як підрахували експерти Кримської організації БЮТ, запропоноване підвищення тарифів на ЖКГ є сьогодні економічно необгрунтованим і носить політичний характер.