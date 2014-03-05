Тимошенко: Янукович - злочинець, його потрібно притягти до кримінальної відповідальності

Про це вона заявила під час інтерв'ю з телерадіокомпанією ВВС Великобританії, відповідаючи на запитання про заяви Путіна про легітимність Януковича.

"Це бажання Путіна, щоб так було, яке абсолютно не відповідає реальності. Після кривавих розборок зі своїм власним народом Янукович не може бути легітимним президентом. Він - злочинець, який повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності за вбивство мирних людей", - сказала вона.

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"Зараз робиться ще одна спроба повернути в Україну кривавого диктатора Януковича, і він приїде ще більш залежним від Кремля, ніж він туди їхав. Український народ, нова влада України цього не допустять ні за які поступки", - вважає Тимошенко.