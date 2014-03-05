Лідерами політичних вподобань українців є партії “Батьківщина” та “УДАР” - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень «СОЦІС» з 25 лютого по 4 березня 2014 року.

Перше місце займає «Батьківщина», отримуючи 15,4% підтримки виборців. Партія «УДАР» – 15%. Партія «Солідарність» залучилась би підтримкою 13,1% виборців України. Партія регіонів суттєво втратила свої позиції і наразі має 9,5% підтримки виборців. Комуністичну партію України та ВО «Свобода» підтримують 5,4% та 4,3% відповідно.

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Також, згідно з дослідженням, близько 30% виборців не знають, за яку партію вони б проголосували та чи взагалі прийшли б на виборчі дільниці в день виборів до Верховної Ради, якби вони відбулись найближчим часом.

Дослідження було проведене у період з 25 лютого по 4 березня 2014 року по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) становить +/– 2,2%.