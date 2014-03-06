Сепаратисти залишили в будівлі ДонОДА гори сміття та порожні пляшки від горілки (фото)
11:20, 06 березня 2014Політика
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Після звільнення будівлі Донецької обласної ради від захопили його проросійських сепаратистів всередині були виявлені гори сміття, недопалків, використаних пластикових стаканчиків.
Про це повідомляють співробітники облради, пишуть Новини Донбасу.
Величезні гори сміття в Донода / Новини Донбасу
У деяких дверей були зламані ручки.
Активісти залишили після себе порожні пляшки від горілки / Острів
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