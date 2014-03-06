Сепаратисти залишили в будівлі ДонОДА гори сміття та порожні пляшки від горілки (фото)

11:20, 06 березня 2014
Політика
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Після звільнення будівлі Донецької обласної ради від захопили його проросійських сепаратистів всередині були виявлені гори сміття, недопалків, використаних пластикових стаканчиків. 

Про це повідомляють співробітники облради, пишуть Новини Донбасу.

Огромные горы мусора в ДонОГА / Новости Донбасса

У деяких дверей були зламані ручки.

Активисты оставили после себя пустые бутылки от водки / ОстроВ

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