Сепаратисти залишили в будівлі ДонОДА гори сміття та порожні пляшки від горілки (фото)

Після звільнення будівлі Донецької обласної ради від захопили його проросійських сепаратистів всередині були виявлені гори сміття, недопалків, використаних пластикових стаканчиків.

Про це повідомляють співробітники облради, пишуть Новини Донбасу. У деяких дверей були зламані ручки.

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