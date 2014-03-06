Доля Криму може визначатися лише на всеукраїнському референдумі - посол ЄС

14:07, 06 березня 2014
Політика
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Доля Криму, відповідно до Конституції України, може визначатися лише на всеукраїнському референдумі.

Решение по Крыму должно приниматься только на всеукраинском референдуме

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські.

За його словами, питання про можливість зміни територіальних меж або відокремлення визначаються відповідно до статті 73 Конституції України.

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Як сказав Томбінські, у цій статті визначено, що «єдиний шлях - це всеукраїнський референдум, національний референдум».

«Тобто дуже чітко зрозуміло, що референдум в одній частині України не є шляхом вирішення цього питання», сказав він.

Як повідомляв УНІАН, будівлі Ради міністрів і Верховної Ради Криму близько 4.30 27 лютого захопили невідомі зі зброєю. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Пізніше того ж дня парламент Криму на позачерговій сесії відправив у відставку Радмін АРК Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова. Також парламент призначив на 25 травня проведення всекримського референдуму щодо розширення повноважень автономії. Пізніше ВР АРК перенесла референдум на 30 березня.

4 березня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними скасування рішень Верховної Ради Криму про висловлення недовіри Раді міністрів АРК і припинення її діяльності, призначення Аксьонова на посаду голови Ради міністрів Криму, а також організацію і проведення місцевого референдуму.

Сьогодні, 6 березня Верховна Рада Криму на закритому засіданні перенесла з 30 на 16 березня всекримський референдум про статус автономії.

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Як повідомив віце-спікер ради автономії Сергій Цеков, на референдум виноситься два питання: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта?»; «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави?».

Також сьогодні депутати кримського парламенту проголосували за приєднання регіону до Росії. «Була анексія Криму Україною. Саме з цих міркувань і настроїв ми прийняли рішення про входження до складу Російської Федерації. Я думаю, що нам там буде краще й комфортніше», - сказав Цеков.

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