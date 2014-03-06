Доля Криму може визначатися лише на всеукраїнському референдумі - посол ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські.

За його словами, питання про можливість зміни територіальних меж або відокремлення визначаються відповідно до статті 73 Конституції України.

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Як сказав Томбінські, у цій статті визначено, що «єдиний шлях - це всеукраїнський референдум, національний референдум».

«Тобто дуже чітко зрозуміло, що референдум в одній частині України не є шляхом вирішення цього питання», сказав він.

Як повідомляв УНІАН, будівлі Ради міністрів і Верховної Ради Криму близько 4.30 27 лютого захопили невідомі зі зброєю. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Пізніше того ж дня парламент Криму на позачерговій сесії відправив у відставку Радмін АРК Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова. Також парламент призначив на 25 травня проведення всекримського референдуму щодо розширення повноважень автономії. Пізніше ВР АРК перенесла референдум на 30 березня.

4 березня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними скасування рішень Верховної Ради Криму про висловлення недовіри Раді міністрів АРК і припинення її діяльності, призначення Аксьонова на посаду голови Ради міністрів Криму, а також організацію і проведення місцевого референдуму.

Сьогодні, 6 березня Верховна Рада Криму на закритому засіданні перенесла з 30 на 16 березня всекримський референдум про статус автономії.

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Як повідомив віце-спікер ради автономії Сергій Цеков, на референдум виноситься два питання: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта?»; «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави?».

Також сьогодні депутати кримського парламенту проголосували за приєднання регіону до Росії. «Була анексія Криму Україною. Саме з цих міркувань і настроїв ми прийняли рішення про входження до складу Російської Федерації. Я думаю, що нам там буде краще й комфортніше», - сказав Цеков.